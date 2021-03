Ten Hag ziet recordaankoop Haller worstelen: hoe trainingen met Gerald Vanenburg hem moeten helpen

De Amsterdammers wonnen afgelopen donderdag in de heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League met 3-0 van Young Boys, komende donderdag staat de return in Zwitserland op de rol, maar tussendoor stond PEC-uit op het programma. Die wedstrijd eindigde in een 0-2 overwinning, dankzij goals van David Neres en Nicolás Tagliafico.

Een probleemloos duel dus, maar toch was Ten Hag na afloop niet tevreden. Of het een mooie wedstrijd was geweest? ,,Nee, dat hebben we allemaal gezien. Het was een regelmatige en zakelijke overwinning, met weinig franje. We hebben weinig toegelaten, op één momentje na. De honderd procent scherpte was er vandaag niet.” En dat stemt de trainer zeer ontevreden. ,,Hoe kritisch ik hierop ben? Héél kritisch. Dit moet gewoon 0-5 worden, 0-2 is niet genoeg.”

Knop omzetten

Ook ging Ten Hag in op Sébastien Haller, die de laatste weken ongelukkig speelt. ,,Hij moet zich beter richten op dit soort wedstrijden", sprak de Tukker over de Fransman. ,,Hij kwam binnen bij Ajax en scoorde heel veel, dan zijn tegenstanders vastberaden om hem van scoren te houden. Dan moet hij er een tandje bij zetten. Ik denk niet dat het met werklust te maken heeft, maar wél met de juiste focus.”

Quote Haller moet zélf zorgen dat hij in het weekend klaar is, maar zo'n prof is het ook wel Erik ten Hag

Dat Haller niet mag meedoen in de EL, en doordeweeks dus vrij is, speelt zeker mee. ,,Maar dat is een gegeven", weet Ten Hag. ,,We hebben het er met hem over, maar het is zoals het is. Hij moet de knop omzetten, in die dagen proberen we hem ook dingen aan te bieden. Individuele trainingen met Gerald Vanenburg, hij is bezig in het krachthonk. Hij moet zélf zorgen dat hij in het weekend klaar is, maar zo'n prof is het ook wel.”

Overigens ging David Neres met lichte hamstringklachten naar de kant. ,,Ik denk dat het niet ernstig is, maar ik wil geen enkel risico met hem nemen”, zei Ten Hag. ,,We hebben hem hard nodig de komende weken.” Ten Hag wist niet meteen te vertellen of Neres donderdag alweer beschikbaar is. Achter de namen van Daley Blind (knieklachten) en Jurriën Timber (ziek) staan ook vraagtekens. Noussair Mazraoui gaat zeker niet mee naar Bern. De rechtsback kreeg vorige maand tijdens het uitduel met Heracles Almelo een bal op een oog. ,,Hij ziet inmiddels weer goed maar mag zich nog niet volledig inspannen. Dat houden we allemaal met scans in de gaten.”