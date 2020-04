Terug naar die magische avond van Ajax tegen Juve, precies een jaar geleden

Het is vandaag exact een jaar geleden dat Ajax furore maakte in Turijn. De Europese triomftocht kende tijdens de kwartfinale in het Allianz Stadium van Juventus (1-2) een ongekend hoogtepunt. Ajax-watcher Freek Jansen was er in Italië bij en haalt vijf herinneringen op van de memorabele avond.

1. De besneeuwde bergtoppen

16 april 2019. 16 april 2020. Kan het contrast groter? Het antwoord is: nee. Helemaal als je de ogen sluit en de gedachten oproept van exact een jaar geleden… Met soortgelijke temperaturen als vandaag in Nederland bereidt Turijn zich voor op een avondje Champions League-voetbal. Juventus gaat met een 1-1 op zak de return in. Dat moet lukken, is de voelbare heersende gedachte in Noord-Italië. De honderden Ajax-fans die de ploeg achterna zijn gereisd richting Turijn hebben echter een heel ander gevoel. Ze hebben in München, Athene, Lissabon, maar bovenal Madrid ervaren waar hun club toe in staat is.

Het vertrouwen neemt toe richting het fluitsignaal, helemaal bij het betreden van het imponerende Allianz Stadium. Op de plek waar vroeger Stadio delle Alpi zich bevond, beschikt Juventus over een hypermodern onderkomen. Bij het betreden van het stadion zie je in de verte de besneeuwde bergtoppen van de Alpen liggen. Eenmaal binnen is het al ver voor het eerste fluitsignaal druk en op zijn Italiaans hectisch. Alles wordt getest in afwachting van de Champions League-hymne, terwijl het uitvak in de hoek van het stadion voldruppelt met Ajacieden. In alles is voelbaar dat er een bijzondere wedstrijd op het programma staat. De kwartfinale van het meest prestigieuze clubtoernooi ter wereld. En Ajax is er bij. Is dit het eindstation of weet de ploeg van Erik ten Hag opnieuw te stunten?

Volledig scherm Het imposante Allianz Stadium van Juventus. © BSR Agency

2. De binnenkant van Donny

Het eerste halfuur speelt Ajax mat. Afwachtend. Zenuwachtig. Met het vroege uitvallen van Noussair Mazraoui moet Daley Sinkgraven plotseling het veld in. De linksback die zo lang met knieproblemen langs de kant stond, vindt zichzelf terug tijdens zo’n belangrijke wedstrijd. Hij speelt overigens een prima pot. Maar in het eerste halfuur vinden de Ajacieden elkaar niet vanzelf en de 1-0 van Juventus, wie anders dan Ronaldo, kan dan ook niet uitblijven. Het is een fase in de wedstrijd waarin je het gevoel krijgt: dit was het. Het imponerende avontuur van Ajax in Europa.

Volledig scherm Donny van de Beek maakte die avond in Turijn de 1-1. © Pim Ras Fotografie

Totdat Hakim Ziyech tien minuten voor rust op doel wil schieten, de bal half raakt, en de bal plotseling voor de voeten valt van Donny van de Beek. De aanname, gevolgd door het binnendrukken van de bal met de binnenkant voet. Technisch volmaakt. Opeens is het gelijk. De verwondering is op de gezichten van de Ajacieden af te lezen en ook om me heen op de volle perstribune zie ik zowel bij de Italiaanse als Nederlandse media verrassende blikken. Het is 1-1, Ajax doet weer volop mee, de belangrijke uitgoal is gemaakt.

3. De kopstoot van De Ligt

In de rust vindt, zoals altijd, een korte analyse plaats met wat bevriende journalisten om me heen. De conclusie is dat Ajax met de 1-1 niet mag mopperen en dat de ploeg nu wel de schroom van zich af zou gooien. Dat is in de minuten na de gelijkmaker ook zichtbaar geworden. En dat vervolgt Ajax na rust. De ploeg van Ten Hag gaat met de minuut beter en dominanter spelen, Juventus raakt steeds meer gefrustreerd. De Italianen vechten met de minuut meer tegen zichzelf en vooral in de omschakeling ontstaan flinke ruimtes. Ajax snijdt er een paar keer vlijmscherp doorheen, alleen of de eindpass of de afwerking laat nog te wensen over.

Volledig scherm De Ligt vliegt en kopt de beslissende 1-2 binnen. © EPA

Inmiddels is het gevoel volledig omgedraaid. Dit is dé kans voor Ajax om Juventus uit te schakelen, maar dan moet de trekker wel succesvol worden overgehaald. Het blijven natuurlijk Italianen. Precies halverwege de tweede helft volgt de genadeklap. De hoekschop van Lasse Schöne is perfect op snelheid, waarna we links van ons Matthijs de Ligt hoog boven de Juventus-verdedigers zien uitkomen. De kopbal valt zo in de hoek, dat ik me nog herinner dat de media op de perstribune toch een klein moment nodig heeft om te zien of de bal nu aan de juiste kant van de paal is beland. Maar de ongekende euforie van de Ajacieden op het veld, al rennend richting het uitzinnige uitvak zorgt voor de bevestiging. Ajax komt op 1-2 en dit kan niet meer fout gaan.

4. De aanval der aanvallen

Wat er vervolgens gebeurt, is iets dat vrij lastig droogjes op te schrijven is. Het is een gevoel dat elke actieve voetballer, op welk niveau dan ook, zelf ook wel kent. Dat je op voorsprong staat, dat de tegenstander qua tijd nog makkelijk langszij kan komen, maar dat je een onoverwinnelijk gevoel hebt. Dat het gewoon niet meer mis kan gaan, wat er ook gebeurt. Dat gevoel maakt zich op deze avond meester van het Allianz Stadium. Juventus heeft nog tijd genoeg om twee keer te scoren en alsnog plaatsing van de halve finale af te dwingen, maar Ajax is zo overtuigend en superieur, dat het er gewoon niet meer in zit.

Quote De spelers worden toegezon­gen door het bomvolle uitvak, ook Erik ten Hag krijgt een staande ovatie. Freek Jansen

De Amsterdammers combineren frivool, zijn continu in beweging, terwijl de sterren van Juventus er met de minuut statischer en futlozer uit komen te zien. Het hoogtepunt van de avond vindt op dat vlak al tien minuten voor de treffer plaats. Van achteruit combineert Ajax op een weergaloze wijze vol driehoekjes en één-keer-raken tussen de linies van Juventus door. De Italianen doen wat ze kunnen, maar zijn verworden tot pionnen. De aanval strandt in schoonheid, met een geblokt schot van Hakim Ziyech, maar het doet weinig af aan de oogstrelende aanval. En de manier waarop Ajax in de kwartfinale van de Champions League op bezoek bij Juventus zichzelf richting historisch succes lanceert.

5. De buikschuiver

Volledig scherm Iconisch beeld, de buikschuiver van Marc Overmars. © Pim Ras Fotografie Een Nederlandse club in de halve finale van de Champions League. Een unieke prestatie in een tijdperk vol schatrijke grootmachten. De euforie is na afloop groot op het veld. De spelers worden toegezongen door het bomvolle uitvak, ook Erik ten Hag krijgt een staande ovatie. Als spelers en technische staf na het spontane feestje op het veld naar binnen gaan, blijven de fans in de hoek achter. Het hoogtepunt van de festiviteiten volgt echter alweer snel. Zoals vaker na heroïsche uitduels brengen Edwin van der Sar en Marc Overmars een bezoekje aan het uitpubliek.