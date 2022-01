Terugkeer Brian Brobbey bij Ajax: ‘Belangrijk dat er een extra aanvaller kwam’

Brian Brobbey is een half jaar na zijn vertrek uit Amsterdam weer terug bij Ajax. De negentienjarige spits komt over van RB Leipzig, waar hij niet tot scoren kwam in de 252 speelminuten die hij kreeg. Brobbey wordt voor de rest van het seizoen gehuurd zonder optie tot koop.

,,Brian kent de club en weet wat er hier van hem wordt gevraagd. Voor ons was het belangrijk dat er een extra aanvaller kwam die direct beschikbaar zou zijn en die biedt hij aan. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben", legt Marc Overmars de komst van Brobbey uit op de website van Ajax. Sébastien Haller vertrekt immers met Ivoorkust naar het toernooi om de Afrika Cup, dat van 9 januari tot en met 6 februari wordt gehouden in Kameroen. Ajax speelt die periode tegen FC Utrecht (uit), Excelsior Maassluis (thuis), PSV (thuis) en Heracles (thuis).

Er was vorig seizoen veel te doen om Brobbey, die zijn aflopende Ajax-contract maar niet wilde verlengen. Erik ten Hag gaf meerdere keren aan dat hij de jongeling graag wilde behouden, maar de komst van Sébastien Haller bracht een ander perspectief voor Brobbey. De jonge spits besloot om Ajax achter zich te laten en te kiezen voor een Bundesliga-avontuur bij RB Leipzig, waar hij een contract voor vier jaar tekende.

Het lukte Brobbey niet om een basisplaats af te dwingen. In negen Bundesliga-wedstrijden, vier Champions League-duels en één bekerwedstrijd scoorde Brobbey niet. Wel gaf hij nog drie assists in de 252 speelminuten die hij kreeg. Ook toen Domenico Tedesco de ontslagen Jesse Marsch opvolgde moest de jonge Nederlander het doen met een reserverol. Brobbey zou na de 0-2 nederlaag tegen Arminia Bielefeld afscheid hebben genomen van zijn ploeggenoten en drie weken geleden intern duidelijk gemaakt dat hij weg wil, zo meldde Bild. Nu is hij terug in Amsterdam, waar hij vorig jaar vooral als invaller van grote waarde was.

Zo scoorde Brobbey tegen onder meer Lille, Young Boys en AS Roma in de Europa League. Vooral met zijn goal tegen Lille was hij van cruciale waarde. Ajax won door zijn toedoen met 1-2 van de Franse club. ,,Na die wedstrijd tegen Lille kwam directeur voetbalzaken Marc Overmars nog een keer naar me toe en gingen we weer rond de tafel zitten. Toen zei ik: ja, ik blijf, ik teken”, zei Brobbey eerder al eens. Toch kwam het daarna niet tot een akkoord. ,,Daarna liep er volgens mij iets niet zo goed in de onderhandelingen.”

