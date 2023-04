Terugkeer naar eredivisie gloort voor PEC Zwolle-captain Bram van Polen: ‘Ik ga mijn kop eraf zuipen’

Wie John Heitinga beklag hoort doen over Ajax, trekt haast conclusie dat hij bui al voelt hangen

John Heitinga koos de dag voor de Klassieker uit om fel van leer te trekken over de onrust bij Ajax. Er moet duidelijkheid komen, over een nieuwe technisch directeur, de selectie voor komend seizoen én zijn eigen positie. En snel ook. In hoeverre heeft de tussentijds ingestapte coach recht van spreken?