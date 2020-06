‘Terugkeer Robben fantastisch voor Nederlands voetbal’

Toen Hans Nijland zaterdagmiddag de naam van Arjen Robben zag oplichten op z’n telefoon, dacht hij dat de oud-profvoetballer hem belde om te gaan golfen. ,,Ik had met z’n vader Hans de afspraak staan dat we met z’n drieën een rondje zouden golfen”, zegt Nijland, die vakantie viert op Ameland. ,,Maar nee, Arjen zei dat hij weer voor Groningen gaat spelen. Dat is niet alleen fantastisch voor de club, maar voor het hele Nederlandse voetbal.”

De 60-jarige Nijland stopte vorig jaar als algemeen directeur van FC Groningen, een positie die hij bijna 23 jaar bekleedde. Nijland zag Robben in 2000 als 16-jarige debuteren in de hoofdmacht van de noorderlingen. De linksbuiten maakte zoveel indruk in het groen-wit van Groningen, dat hij al snel overstapte naar PSV. Vorig jaar zette Robben een punt achter een prachtige carrière die hem ook langs Chelsea, Real Madrid en Bayern München voerde. Nu keert de 36-jarige uit Bedum terug bij Groningen. Tot verrassing van velen, maar niet van Nijland.

,,In mijn tijd zijn we voortdurend bezig geweest met iets wat onmogelijk leek: Arjen terughalen. De laatste jaren hadden we voortdurend contact. Je weet dat er een moment komt dat hij zou gaan stoppen bij Bayern München.” FC Groningen probeerde Robben vorig jaar te verleiden tot een terugkeer, net als PSV. De aanvaller sloeg echter alle aanbiedingen af, van clubs vanuit de hele wereld, en besloot te stoppen.

,,We moeten de nieuwe directie van Groningen een pluim geven, ze hebben dit geweldig gedaan”, zegt Nijland over zijn opvolger Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ,,Ik wist wel dat er achter de schermen nieuwe pogingen werden gedaan om Arjen terug te halen. Dat het nu is gelukt, is geweldig. Mooier kan toch niet?”

Kan hij het fysiek aan?

Het is wel de vraag hoe de blessuregevoelige Robben er een jaar na zijn afscheid als profvoetballer fysiek voor staat. Volgens Nijland is de aanvaller een absolute meerwaarde voor trainer Danny Buijs. ,,Arjen is bij een uitstek een professional, een modelprof. Groningen heeft een jonge selectie, het is toch geweldig dat je als jonge speler straks in de kleedkamer naast Arjen Robben kan zitten. Je wordt er alleen maar beter van als je naar hem luistert. Een voetballer die voor PSV, Chelsea, Real, Bayern en het Nederlands elftal ongelooflijk veel wedstrijden heeft beslist. Ik vergelijk het met de terugkeer van Johan Cruijff bij Ajax in de jaren 80. Dat Robben nu weer voor Groningen gaat voetballen, is een enorme versterking op het veld én daar buiten. Want reken maar dat dit duizenden extra seizoenkaarten gaat opleveren. Het probleem is alleen dat er voorlopig niet zoveel fans het stadion in mogen. Normaal zou ik zeggen: gooi er een ring op, maar ja, dat gaat nu niet.”