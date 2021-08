Teun Koopmeiners nu echt op weg naar Atalanta Bergamo: ‘Hopelijk binnenkort de hamer erop’

Volgens Teun Koopmeiners is zijn overgang naar Atalanta Bergamo weer een stap dichterbij gekomen. Dat zei de AZ-aanvoerder na de uitschakeling van AZ in de play-offs voor de Europa League tegen Celtic. ,,Hopelijk gaat dan binnenkort de hamer erop”, zei hij. Dinsdagavond sluit de transferdeadline. Daarna kunnen er geen spelers meer getransfereerd worden.

De transfergeruchten rond Koopmeiners spelen al enkele maanden maar tot een overgang kwam het nog steeds niet. Ook omdat AZ voor de speler een forse transfersom wil ontvangen en ondanks het feit dat Koopmeiners al een paar keer bevestigde dat hij met Atalanta in gesprek was. Dat de transfer nog niet doorging was tot zijn eigen ongenoegen, want de aanvoerder sprak zijn transferwens al vaak uit. ,,Dat het zo lang duurt, heeft wel gevolgen voor mijn spel", gaf hij toen toe. ,,Dat gaat toch in je hoofd spelen.”

Gevraagd naar de mogelijke transfer van zijn aanvoerder toonde AZ-trainer Pascal Jansen zich nog onwetend. ,,Ik weet niet of een transfer van Teun er nu aan zit te komen of niet. Echt niet. Teun is een belangrijke speler voor ons geworden de laatste jaren, dat is een feit. Hij heeft zich bij ons ontwikkeld tot een fantastische speler.” Jansen zegt niet te hoeven aandringen bij de club op vervanging. ,,We doen ons huiswerk bij AZ altijd. Als Teun gaat vertrekken zouden we nog kunnen kijken of we wat moeten doen op de transfermarkt.” Met Marco Bizot, Myron Boadu, Jonas Svensson en Calvin Stengs raakte de oefenmeester al vier basisspelers kwijt.

Jansen was teleurgesteld dat zijn ploeg tegen Celtic de vele kansen niet benutte en op die manier werd uitgeschakeld en moet uitkomen in de Conference League. ,,Ik zag net de kans van Poku nog een paar keer voorbijkomen. Dat doet pijn. Ik heb vandaag wel een ploeg gezien met strijd en passie. In Schotland hebben we dat te weinig laten zien. We hebben de kansen gehad maar het bleek te weinig te zijn vandaag.”

Ernest Poku wordt getroost.