Tevreden Schmidt heeft compliment voor aanvoerder: ‘Start van zijn nieuwe carrière’

Ruime winst PSVTrainer Roger Schmidt was een tevreden man na de 4-1 zege van PSV op Cambuur . ,,Ik ben blij dat we winnen. Het is belangrijk voor ons om in deze flow te blijven en het vertrouwen te houden”, zei de Duitser, die nu met zijn elftal in de play-offs van de Champions League tegen Benfica gaat spelen.

Dat het tegen Cambuur niet vanzelf zou gaan had hij verwacht. ,,Maar we winnen en dat is goed voor de teamgeest. Het is altijd moeilijk om te spelen tegen de promovendus. Ze hebben veel motivatie. Maar nu wij gewonnen hebben gaat die motivatie naar ons.”



Aanvoerder Van Ginkel kreeg een compliment van Schmidt. ,,Hij is heel belangrijk voor ons, als voetballer en als captain. Na al zijn blessures is dit de start van zijn nieuwe carrière.”

Lees ook PSV kent in 'tussendoortje' geen enkel probleem met Cambuur en is koploper

Van Ginkel was eveneens tevreden, maar zag wel verbeterpunten. ,,Al met al hebben we het goed gedaan. Maar we hebben ook veel kansen laten liggen. De score had hoger kunnen uitvallen”, zei de middenvelder bij ESPN.

Quote Cambuur speelde leuk en durfde op te bouwen Davy Pröpper

De naderende wedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen Benfica, van groot belang, speelde ongetwijfeld mee in de hoofden van de spelers. Van Ginkel: ,,Onbewust gebeurt dat toch. Er speelden wat andere jongens, er waren veel wissels. Dat is van invloed. Dat neemt niet weg dat het goed ging, al waren er fases dat we Cambuur iets te veel ruimte gaven.”

Davy Pröpper sloot zich bij de woorden aan. ,,Cambuur speelde leuk en durfde op te bouwen. Daar hadden we het soms even moeilijk mee. Maar het was mooi dat ik snel scoorde, dat was al een tijdje geleden. Bovendien helpt zo’n snelle treffer het elftal meestal. Achteraf gezien ging het goed en hadden we zelfs nog vaker kunnen scoren.”

Volledig scherm Marco van Ginkel (links). © Pro Shots / Thomas Bakker