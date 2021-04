Theo Janssen: ‘Natuurlijk juich ik zondag niet voor Ajax’

,,We hebben een langere voorbereiding, dus dat gaat in ons voordeel werken.” Tsja, onbewust neemt het geel-zwarte hart van Theo Janssen de overhand als hij vooruitblikt op de bekerfinale tussen zijn oude werkgevers Ajax en Vitesse. Want natuurlijk is hij zondag voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep, tien jaar in de hoofdmacht speelde en momenteel nog altijd actief is als jeugdtrainer. ,,Dat is duidelijk ja. Ik denk dat iedereen begrijpt dat ik komende zondag niet voor Ajax sta te juichen.”

Vitesse kan zijn steun maar wat goed gebruiken, want het treft het dit seizoen oppermachtige Ajax. Zijn geld inzetten op een Amsterdamse zege doet hij echter beslist niet. ,,Eerlijk gezegd denk ik dat de kansenverhouding 50/50 is”, aldus de oud-middenvelder. ,,Normaal gesproken zou het sowieso in het voordeel van Ajax zijn, maar zij hebben donderdag nog een loodzware wedstrijd gespeeld bij AS Roma. Daardoor denk ik dat het zondag wat dichter bij elkaar ligt. Wij hebben veel langer de tijd gehad om ons klaar te stomen.”

Volledig scherm Theo Janssen. © Paul Meima

Het leeft in de stad, de finale. Een wandeling door Arnhem laat zijn hart deze dagen sneller kloppen. ,,Veel plekken zijn geel-zwart gekleurd, dat is heel leuk om te zien. Vitesse-frietjes, gebakjes... Je merkt dat de bekerfinale hier écht leeft.” Hoe anders zal de sfeer zijn in het stadion, dat vanwege de coronamaatregelen genoodzaakt leeg moet blijven. ,,Dat is wel een heel groot verschil ja”, beaamt Janssen. ,,Je voetbalt voor de fans. Als speler krijg je echt kippenvel als je ziet dat de halve Kuip in jouw kleuren is.”

De middenvelder zelf maakte het in 2011 mee, toen hij de halve Kuip in extase bracht na zijn 2-2 tegen Ajax. De toenmalig speler van FC Twente stond daarmee aan de basis van de 3-2 zege en daarmee zijn enige gewonnen beker. ,,Dat gevoel is echt prachtig”, blikt hij terug.

Quote Als ik mijn geel-zwar­te bril even opzet, wint Vitesse met 2-1 Theo Janssen

In het diepst van zijn hart hoopt Janssen dat het de spelers van Vitesse lukt wat hij tien jaar geleden deed: Ajax op de knieën dwingen. ,,Het zou de beloning zijn voor een goed seizoen. Het jaar is echter pas geslaagd met een prijs of een mooie klassering. Als ze aan het einde van de rit geen Europees voetbal hebben afgedwongen, is het ondanks de zeges op de topclubs mislukt.” Maar of dat gaat gebeuren? ,,Nee, dat denk ik niet. Als ik mijn geel-zwarte bril even opzet, wint Vitesse met 2-1”, sluit hij af met een lach.

Carrière bij Vitesse en Ajax Theo Janssen maakte in 1998 zijn debuut voor Vitesse, de club waar hij verspreid over twaalf seizoenen 266 keer in actie kwam. Na een succesvol driejarig verblijf bij FC Twente verkaste Janssen in 2011 naar Ajax, waar hij zich direct tot landskampioen kroonde. De linkspoot schopte het bovendien tot vijf interlands voor het Nederlands elftal.

Volledig scherm Theo Janssen. © PICS UNITED Volledig scherm Theo Janssen. © NEC v Ajax