Thern verruilt Heerenveen voor Norrköping

'Denk dat Van Persie behoefte heeft aan alledaagse leven'

15 januari AD Sportwereld-columnist Sjoerd Mossou is er zeker van dat Robin van Persie naar Feyenoord gaat. ,,Ze hopen het dinsdag bekend te maken bij de nieuwjaarsreceptie, maar het wordt nog krap'', aldus Mossou. Van Persie zou zondag zijn gesignaleerd bij de supermarkt waar hij gewoon zelf stond af te rekenen. ,,In Turkije woonde hij op een compound, met een chauffeur en een busje. Daar kwam hij niet in een supermarkt. Dit is het alledaagse leven, ik denk dat Van Persie daar wel behoefte aan heeft.''