Thomas van PEC Zwolle naar PSV

Vier seizoenenPSV staat op het punt Ryan Thomas te contracteren. De 23-jarige middenvelder van PEC Zwolle is voor coach Mark van Bommel de gewenste versterking op het middenveld. De international van Nieuw-Zeeland tekent een contract voor vier seizoenen als hij medisch is goedgekeurd.

PSV was op zoek naar een middenvelder omdat huurling Marco van Ginkel is teruggekeerd naar Chelsea. De club probeerde de Mexicaan Erick Gutiérrez naar Eindhoven te halen maar vond uiteindelijk een vervanger in de eredivisie. ,,Ryan is een typische verbindingsspeler op het middenveld”, zegt technisch manager John de Jong van PSV. ,,We volgen hem al langere tijd. Hij is klaar voor een stap omhoog.”

Lees ook PREMIUM Ryan Thomas: Tijd om egoïstisch te worden Lees meer

Ontwikkeling

,,Ik denk dat het tijd is om de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten”, reageerde Thomas op zijn transfer. ,,Ik heb bij Zwolle ontzettend veel geleerd. Dat ik nu bij een topclub als PSV mag laten zien wat ik in mijn mars heb, is fantastisch. Hier was ik aan toe.”

Thomas voetbalde de afgelopen vijf jaar 143 officiële duels voor PEC Zwolle, dat vrijdag het nieuwe seizoen in de eredivisie aftrapt met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. ,,Natuurlijk is het jammer dat Ryan uitgerekend vandaag vertrekt", beseft technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle. ,,Toch is dit voor beide partijen de beste uitkomst. Ryan zelf is toe aan een volgende stap en voor PEC Zwolle biedt deze transfer mogelijkheden om de club zowel binnen als buiten de lijnen verder te ontwikkelen. Daarnaast is het tekenend voor de groei van PEC Zwolle, dat we in staat zijn om spelers te verkopen aan de regerend landskampioen van Nederland."