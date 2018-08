Tiental Heerenveen wint doelpuntrijk openingsduel in Zwolle

Door Nik Kok



Heerenveen boog een 1-0 achterstand om in een 1-3 voorsprong maar zag PEC Zwolle, dat speelde zonder vormgever Ryan Thomas die vandaag een transfer maakte naar PSV, toch nog dichtbij komen. Morten Thorsby speelde een hoofdrol met twee doelpunten en een rode kaart.



Rond de Noor is vaak wat te doen in de eerste maanden van de competitie. Thorsby scoort in zijn carrière nooit zo gek veel, behalve in de maand augustus. Vorig seizoen maakt hij vier van zijn in totaal zes goals in de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Vanavond tegen PEC Zwolle boog de Noorse middenvelder eigenhandig een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong.



In Zwolle was de ploeg van de debuterende hoofdtrainer Jan Olde Riekerink nog wel zo matig begonnen. Binnen een halfuur hadden al drie Heerenveen-spelers een gele kaart ontvangen. Die van Doke Schmidt kostte de club zelfs een tegendoelpunt. Na een overtreding op Vito van Crooy, kende scheidsrechter Higler een strafschop toe aan PEC Zwolle waar geen VAR aan te pas hoefde te komen. De strafschop werd door de nieuwe PEC-spits Mike van Duinen benut.



In de tweede helft werd Thorsby van een held, de schlemiel door een zeker lijkend doelpunt van Zwolle te keren met de hand. Hij moest het bekopen met een rode kaart én een strafschop tegen. Nadat Van Duinen de strafschop benutte hield het tiental van Heerenveen net stand.