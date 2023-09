Tijjani Reijnders aast na sterke start bij AC Milan op basisplaats bij Oranje: ‘Kom hier toch anders binnen’

Heerenveen pijnlijk onderuit bij Go Ahead Eagles: tweede nederlaag op rij voor Friezen

Heerenveen is tegen de tweede nederlaag op rij opgelopen in de eredivisie. De Friezen gingen onderuit bij Go Ahead Eagles. Het werd 3-2 in de Adelaarshorst in Deventer. Beide ploegen hebben nu zes punten, maar Go Ahead heeft een wedstrijd minder gespeeld (4 om 3 duels).