Tilburg Tifosi gaan groots uitpakken

Hun spandoeken zijn unieke pronkstukken, gemaakt om te verrassen. Dat doen de Tilburg Tifosi al vijftien jaar. Let vanavond maar eens op in de Kuip.

Bam! Even laten zien wat Willem II in huis heeft. Maanden werk samengepakt in dat ene moment aan het begin van de wedstrijd. Het wordt groots in de Kuip. Zo groot hebben de Tilburg Tifosi in hun vijftienjarig bestaan nog nooit uitgepakt, zegt Sywert van den Boogaard namens de fanatieke supportersgroep.

Daarmee vergeleken was hun eerste spandoek - Koning Willem II te paard op een heel groot laken - kinderspel. Dat was overigens eveneens in de Kuip te zien, in 2005 tijdens de bekerfinale tegen PSV (4-0 winst voor de Eindhovenaren).

Geheim

Op een geheime locatie hebben vijftig tifosi (Italiaans voor fans) afgelopen maanden hard gewerkt. De jongste van de groep is 16 jaar, de oudste 37. Niemand, echt niemand, mag weten wat ze gemaakt hebben. Want alles draait om dé verrassing. Van den Boogaard: ,,Een tifosi-actie is geheim. Dat is een ongeschreven regel. Lekt het uit, dan kun je het net zo goed afblazen."

Ongetwijfeld zijn er vele liters verf doorheen gegaan. Want wie terugkijkt naar de sfeeracties van afgelopen jaren, weet dat de supporters flink uitpakken. Meestal met gigantische spandoeken. Elk seizoen ligt er 3,5 kilometer aan lappen witte stof klaar.

Eenmalige vertoning

Stuk voor stuk zijn de spandoeken unieke pronkstukken voor een eenmalige vertoning: zelfbedacht en handgemaakt. Ze verbeelden kruikenzeikers, leeuwenmoed of de lijfspreuk 'En we zijn voor niemand bang'. ,,We willen onze creativiteit laten zien, het moet vernieuwend zijn", aldus Van den Boogaard. ,,Een spandoek laten drukken is makkelijk, dat kan iedereen." Soms bedekken ze de hele Kingside, 72 meter lang en 20 meter breed. Sponsoren komen er niet op. De jaarlijkse collecte bepaalt het budget.

Al die moeite voor hooguit een paar minuten. Om te vermaken en de Willem II-spelers een hart onder de riem te steken als ze het veld op komen. ,,We doen het voor de club. Hierdoor staan we al met 1-0 voor." Daarna verdwijnen de spandoeken in de vuilnisbak. Zonde? Nee hoor. Heel veel mensen hebben het gezien. Het komt op televisie. Er zijn honderden foto's en filmpjes van gemaakt. Dat geeft het tifosi-hart een kick. Zo zal het vanavond in de Kuip ook gaan. Grootser dan ooit.