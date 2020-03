Titel voor Feyenoord? Wel de vorm, niet de praatjes

Klaiber van schlemiel naar held, alle Spartanen zakken door ondergrens

8 maart De grote zege van FC Utrecht op Sparta leverde die eerste club twee achten op. Sean Klaiber was betrokken bij vier doelpunten terwijl Simon Gustafson ook belangrijk was. Heracles-middenvelder Mauro Junior is ook in vorm. Hij leverde een grote bijdrage in de comeback van zijn team tegen RKC. PSV-doelman Lars Unnerstall was met zijn reddingen de belangrijkste man bij PSV.