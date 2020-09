Titelfavoriet Cambuur in eigen huis onderuit tegen Go Ahead Eagles

Na amper zeven minuten kwamen de bezoekers al op voorsprong. Een vrije trap viel achter de Cambuur-verdediging, waarna Sam Beukema de bal klaar legde voor Jeroen Veldmate die zonder problemen de bal in het doel kon schieten. Vlak na rust wandelde de onlangs van Sparta overgekomen Bradly van Hoeven de zestien binnen en schoot hij knap raak: 0-2 voor de ploeg van Kees van Wonderen.



Henk de Jong’s Cambuur slaagde er in de slotfase niet in om de aansluitingstreffer te maken. Na overwinningen op NEC (2-0) en MVV (1-7) moest Cambuur de eerste nederlaag incasseren. Voor Go Ahead Eagles is het de eerste zege van het seizoen.