Toen zijn vrouw werd uitgekafferd op de tribune wist Frank de Boer genoeg

Friese derby: ‘Het is geen Ajax-Feyenoord of Mi­lan-In­ter, maar je moet je wel wapenen’

De wedstrijd staat sinds de promotie van Cambuur al roodomrand in de agenda, morgen is het dan eindelijk zover: de Friese derby tegen Heerenveen. Maar die wedstrijd is bij voorbaat al van de nodige franje ontdaan. Cambuur-icoon en echte Fries Henk de Jong is er niet bij vanwege gezondheidsredenen én er zit niemand in het stadion.

18 december