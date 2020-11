Tonny Vilhena verlaat trainingskamp Oranje na positieve coronatest

Vooralsnog wordt de selectie niet aangevuld, waardoor deze uit 23 spelers bestaat. Gisteren haakte ook Spurs-aanvaller Steven Bergwijn al af met een blessure. Oranje speelt morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam de oefeninterland tegen Spanje. Daarna wachten in de Nations League de wedstrijden tegen Bosnië en Polen.



Vilhena staat op 15 interlands voor Oranje. De linksbenige middenvelder uit Maassluis zat voor het eerst sinds september vorig jaar weer bij de selectie. Zijn laatste interland speelde Vilhena op 19 november 2018, toen hij een halfuur voor tijd inviel bij de interland in Duitsland waar Oranje nog een 2-2 uit het vuur sleepte door de late goals van Quincy Promes en Virgil van Dijk.



Bij ieder trainingskamp worden door de KNVB vergaande protocollen aangehouden om besmetting tegen te gaan en worden spelers en staf veelvuldig getest. Zo kan er bij een positieve test direct actie ondernomen worden. Betreffende speler of staflid wordt direct geïsoleerd waarmee verdere besmettingen kunnen worden voorkomen.