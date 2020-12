Toornstra in top-3 uitblinkers, Jørgensen en Linssen schlemielen van het weekend

RapportcijfersAjax-buitenspeler Antony was tegen PEC Zwolle goed voor een goal en twee assists en was dus belangrijk voor zijn club. Hij kreeg een 8. Ook specialist bal afpakken Abdou Harroui kreeg dat cijfer. Jens Toornstra was belangrijk voor Feyenoord met twee treffers en kreeg een 7,5.

Minder goed verging het voor Toornstra’s ploeggenoten Nicolai Jørgensen en Bryan Linssen. Zij kregen met een 4 het laagste cijfer van het weekend.

Heracles – Fortuna Sittard 1-2

Heracles: Blaswich 6; Breukers 6,5, Rente 5 (46. Bijleveld 5,5), Pröpper 6, Knoester 5,5, Quagliata 6; Schoofs 5 (46. Burgzorg 5), Kiomourtzoglou 6 (61. Van der Water -), Vloet 6; De La Torre 4,5, Szöke 5 (81. Lunding -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Rota 6 (67. Ninaj -), Angha 6, Janssen 6, Cox 6; Rienstra 6, Tekie 5,5, Seuntjens 5 (81. El Ablak -); Semedo 5,5 (81. Dianessy -), Polter 6, Hansson 6,5 (90. Van Beijnen -).

Scheidsrechter Blank: 5.

Man of the match: Emil Hansson was belangrijk voor Fortuna met onder meer een assist op Sebastian Polter.

Volledig scherm © Marcel van Dorst

FC Groningen – RKC 2-0

FC Groningen: Padt 6,5; J. Van Kaam 5 (46. Leal 5,5) Matusiwa 6, Itakura 6,5, Van Hintum 6, Gudmundsson 5,5 (88. Poll -); D. Van Kaam 6,5, Joosten 6 (74. Dammers -), El Messaoudi 6,5; Balk 5 (46. Lundqvist 5), Strand Larsen 5,5 (74. Dallinga -).

RKC: Lamprou 6,5; Bakari 5, Meulensteen 5,5, Touba 6, Quasten 6,5 (80. Lutonda -); Van der Venne 6 (80. Damascan -), Anita 6, Tahiri 6,5; Ngonge 5,5, Stokkers 6, John 6,5 (70. Daneels).

Scheidsrechter Van der Laan: 6,5.

Man of the match: De aandacht bij FC Groningen gaat de afgelopen weken regelmatig uit naar Azor Matusiwa of Ahmed El Messaoudi, maar in hun schaduw ontwikkelt jeugdspeler Daniël van Kaam zich ook tot een belangrijke pion. Tegen RKC maakte hij zijn eerste goal in de eredivisie.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Emmen – ADO Den Haag 1-1

FC Emmen: Wiedwald 6; Van Rhijn 4, Araujo 7, Bakker 6 (83. Veendorp -), Cavlan 6; Bijl 6,5, Ben Moussa 5,5 (46. Bernadou 6); De Leeuw 5,5, Peña 6,5, Laursen 5 (86. Chacon -) ; Kolar 5,5 (86. Jansen -).

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 6, Del Fabro 6,5, Kemper 6,5, Faye 6; De Boer 6 (67. Rigo -), Besuijen 6 (90. Catic -), Pascu 5,5; Ould-Chikh 6 (67. Ratiu -), Kramer 5 (59. Karelis 5,5), Kishna 6 (59. Bourard 6).

Scheidsrechter Manschot: 7.

Man of the match: De onbetwiste basisspeler Miguel Araujo was belangrijk door in de tweede achtereenvolgende wedstrijden voor een treffer te zorgen. De Peruaan is voor Emmen ook in onzekere tijden een zekere factor achterin.

Volledig scherm © BSR Agency

Ajax – PEC Zwolle 4-0

Ajax: Onana 6,5; Klaiber 6, Schuurs 6 (64. Taylor -), Blind 6 (75. Martinez -), Tagliafico 6,5 (88. Rensch -); Klaassen 5 (46. Alvarez 6), Gravenberch 6; Antony 8 (75. Jensen -), Promes 6,5, Tadic 6; Huntelaar 7.

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Van Wermeskerken 5,5, Kersten 5 , Nakayama 5, Paal 6; Saymak 5 (74. Leemans -), Strieder 4,5 (62. Clement -), Huiberts 5 (46. Van Polen 6); Drost 5, Reijnders 5, Van Duinen 5 (46. Pherai 5).

Scheidsrechter Van Boekel: 5.

Man of the match: Zomeraanwinst Antony deed weer van zich spreken tegen PEC Zwolle met twee assists en een goal. Met hem erbij beschikt Ajax over een onvoorspelbare aanval.

Volledig scherm © Toon Dompeling

Vitesse – Heerenveen 1-1

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6,5, Bazoer 6,5, Rasmussen 6,5, Manhoef 5 (78. Gong -); Bero 6, Tannane 7, Tronstad 6,5, Wittek 5,5; Openda 5 (78. Huisman -), Darfalou 5,5 (90. Buitink-).

Heerenveen: Mulder 6,5; Floranus 6,5, Van Hecke 6,5, Bochniewicz 6, Woudenberg 6; Kongolo 6,5, J. Veerman 5, Batista Meier 5 (46. Hajal 6); Nygren 5, H. Veerman 5, Van Bergen 5,5.

Scheidsrechter Lindhout: 4.

Man of the match: Oussama Tannane was niet zo beslissend als in sommige wedstrijden dit seizoen maar de Marokkaanse international was wel een plaag voor de Heerenveen-defensie.

Volledig scherm Oussama Tannane (rechts). © Stefan Koops

VVV – Feyenoord 0-3

VVV: D. Van Crooij 6; Pachonik 5, Kum 5, Swinkels - (27. Schmitz 6), Schäfer 5; Hupperts 6 (81. Machach -), Linthorst 5, V. Van Crooij 6, Hunte 6; Giakoumakis 4 (53. John 5), Arias 5.

Feyenoord: Marsman 6; Geertruida 5, Spaijic 6, Senesi 6,5, Malacia 6; Kokcu 6, Toornstra 7,5 (84. Diemers -), Teixeira 4 (76. Fer -); Berghuis 6, Jørgensen 4 (84. Bannis -), Linssen 4 (58. Sinisterra 6).

Scheidsrechter Kuipers: 7.

Man of the match: De nooit versagende Jens Toornstra brak de ban voor Feyenoord met een fraai afstandsschot. Sinds Toornstra in 2009/2010 debuteerde in het betaald voetbal was geen middenvelder productiever in de eredivisie.

Volledig scherm © Marcel van Dorst

Willem II – Sparta 1-3

Willem II: Ruiter 6,5; Owusu 4, Heerkens 7 (77. Spieringhs -), Peters 5 (31. Holmen 6), Köhn 4,5; Saglam 4,5, Tresor 4, Van der Heijden 4,5; Nunnely 4 (46. Wriedt 6), Pavlidis 6, Köhlert 6.

Sparta: Okoye 7; Abels 7, Vriends 7 (80. Beugelsdijk -), Heylen 7, Pinto 7; Mijnans 7 (70. Burger -), Auassar 7, Harroui 8, Smeets 7 (60. Engels -), Duarte 7,5 (80. Gravenberch -); Thy 7 (70. Kharchouh -).

Scheidsrechter Bax: 6,5.

Man of the match: Abdou Harroui speelt een belangrijke rol in de opmars van Sparta. De middenvelder is een constante factor bovendien, hij speelde alle 38 wedstrijden sinds de terugkeer van Sparta naar de eredivisie en is de spelers met de meeste balveroveringen in de eredivisie.

Volledig scherm © BSR Agency

PSV – FC Utrecht 2-1

PSV: Mvogo 7; Dumfries 6, Teze 6, Boscagli 6, Max 6,5 (79. Viergever -); Sangaré 7, Rosario 6; Ihattaren 7 (67. Vertessen -), Götze 6 (55. Hendrix 5), Malen 6,5, Gakpo 6.

FC Utrecht: Paes 6; Van der Maarel 5,5, Bergström 5,5 (83. Boussaid -), Hoogma 5,5, Warmerdam 5,5; Ramselaar 6, Van Overeem 6,5, Gustafson 5,5 (63. Sylla -), Van de Streek 6,5; Kerk 6,5, Elia 5,5 (63. Mahi -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 7.

Man of the match: Mo Ihattaren kende een moeilijke periode bij PSV maar tegen FC Utrecht scoorde hij zijn eerste doelpunt in 2020 en was hij weer belangrijk voor de club.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Twente – AZ 1-3

FC Twente: Drommel 5,5; Ebuehi 6,5, Pleguezuelo 6 86. Jeremejeff -), Pierie 5,5, Smal 5 (46. Oosterwolde 6), Brama 6,5, Roemeratoe 6, Ilić 5,5 (86. Bosch -); Cerny 6 (71. Dervisoglu -) 6,5, Danilo 6 (90. Dumic -), Menig 6.

AZ: Bizot 7; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6, Letschert 6,5, Wijndal 6,5; Reijnders 6, Stengs 6,5, Koopmeiners 7; Aboukhlal 5,5, Boadu 6 (86. Druijf -), Karlsson 6 (90. Evjen -).

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of the match: AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners is psychologisch sterk. Na gemiste strafschop en veel oproep binnen de club ging hij toch achter de bal staan toen AZ een penalty kreeg. Hij schoot ook de bevrijdende 3-1 binnen.

Volledig scherm © Niels Boersema