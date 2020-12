Toornstra na twee treffers én zege: ‘Hadden we wel even nodig’

Jens Toornstra was bij Feyenoord op bezoek in Venlo de grote man tegen VVV (0-3). De technische middenvelder scoorde twee keer in de slotfase en was zo belangrijk voor zijn ploeg. ,,Twee goals is altijd lekker, als het maar gepaard gaat met een overwinning natuurlijk”, aldus Toornstra na afloop bij Fox Sports .

Feyenoord speelde de twee voorgaande eredivisiewedstrijden gelijk en vloog midweeks ook nog eens uit de Europa League. En dus kwam de 3-0 zege bij VVV op een fijn moment. ,,Dit hadden we wel even nodig”, besefte Toornstra.

Over de wedstrijd van zijn ploeg was Toornstra tevreden. ,,We waren dominant, zonder echt grote kansen te creëren. Ik denk wel dat die treffer er de hele wedstrijd aan zat te komen.” De openingstreffer kwam van zijn voet, met een fraai geplaatst schot van afstand. ,,Na die eerste goal valt er toch een last van je schouders en ga je makkelijker voetballen”, concludeerde Toornstra. ,,Ik denk niet dat VVV echt gevaarlijk is geworden vandaag.”

Advocaat

Dick Advocaat was tevreden over hoe zijn spelers reageerden op het Europese debacle. ,,We weten allemaal dat we het onder zeer moeilijke omstandigheden niet goed hebben gedaan in Oostenrijk”, zei Advocaat bij FOX Sports. ,,VVV, daar moet je van winnen. Dat hebben we gedaan. Het was een terechte overwinning, als je kijkt naar de manier waarop we gespeeld hebben.’’

De 73-jarige trainer zag zijn ploeg niet in de problemen komen. ,,We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd en hadden eigenlijk eerder die goal moeten maken. Al heb ik in de rust ook gezegd: als we zo doorgaan, houden zij het niet meer vol. Dan win je met 3-0 en is het een goede overwinning.”

