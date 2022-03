Toornstra trots op spel, maar kapot na nederlaag: ‘Dit is echt heel zuur’

,,Dit is zuur, echt heel zuur. Zeker na de eerste helft die we spelen, waarin ons plan uitstekend werkt. We zetten goed druk en daar wisten zij geen raad mee. We hadden in die fase de afstand moeten vergroten, want we kregen ook buiten die twee goals goede kansen. Ik dacht echt dat we hem over de streep gingen trekken, zeker toen we ook in het eerste halfuur na rust niet veel weggaven. Het laatste kwartier was vooral verdedigen, dat wisten we. Dan vliegt ‘ie er toch nog twee keer in voor hun, ongelooflijk.”