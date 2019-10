Toornstra: Wat Ié deed, zag er echt heel gek uit

Op het veld was de start mat. ,,We leverden zomaar ballen in zonder enige druk van de tegenstander’’, zei Jens Toornstra. ,,We spelen zonder zelfvertrouwen. We hadden ons goed voorbereid, we wisten dat Young Boys bepaalde sterktes had, maar ook zwaktes. Maar we deden het zelf niet goed.’’



De flater van Ié zorgde voor de eerste Zwitserse treffer. ,,Ik stond op drie meter afstand en het zag er heel gek uit met die arm zo hoog. Ik heb Edgar na afloop even gesproken en hij weet zelf ook niet wat hij deed. Maar daar wil ik niet op focussen, we zijn zelf slecht begonnen met al dat balverlies. Zondag tegen Ajax kunnen we onze borst natmaken, dat is duidelijk.’’