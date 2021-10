Toornstra weet waar Feyenoord moet verbeteren: ‘Dat is wel een puntje van aandacht’

,,Het was lastig vandaag”, begon Toornsta zijn relaas na het duel met Cambuur. ,,Zij zijn een goed voetballende ploeg. In de eerste helft hadden we het redelijk onder controle.” Toch kwam Cambuur op voorsprong. ,,Daar reageren we goed op”, keek Toornstra terug. Over de 2-1 van Feyenoord in de slotseconden van de eerste helft: ,,Dat was een goed moment voor ons. We bleven gaan, door zulke energie maak je dan de goal.”

Arne Slot, trainer van Feyenoord en in het verleden werkzaam bij Cambuur, zag net als Toornstra dat de kansen er wel waren. ,,We krijgen voldoende kansen om het eerder af te maken”, aldus Slot. ,,We begonnen niet heel goed. We krijgen vanuit een counter de 1-0 tegen. Daarna hebben we ons wel goed hersteld.”



Slot zag ook dat rechtsback Marcus Pedersen, zeker voor rust, niet goed in stelling werd gebracht. ,,De bal ging te vroeg naar hem. We wilden hem meer in de eindfase gebruiken”, aldus de oefenmeester. ,,Al met al hebben we wel de beste kansen gehad. Soms heb je fases in het seizoen dat je niet zo makkelijk scoort. Gelukkig verdedigden we goed in de slotfase.”