TOP Oss moet duel overspelen na blunder met geschorste speler

Lake had een gele kaart gekregen in de laatste wedstrijd van vorig seizoen. De aanvaller speelde toen in dienst van MVV Maastricht tégen TOP Oss. Lake stapte in de zomer over naar Oss en kreeg dit seizoen vooralsnog vier gele kaarten. Na vijf gele kaarten volgt automatisch één wedstrijd schorsing. Omdat kaarten uit het slot van vorig seizoen blijven meetellen, had Lake tegen Jong AZ aan de kant moeten blijven. Hij deed echter 75 minuten mee en had ook een belangrijk aandeel in de openingstreffer.