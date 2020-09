Topaankoop Antony behoedt tiental Ajax meteen van puntverlies

Dat juist de topaankoop de ban voor Ajax onverwachts brak, was ergens nog logisch ook. Antony onttrok zich in de eerste helft aan matige, voorspelbare spel van zijn ploeg. Ajax was in de ouverture in het eerste helft geen schim van de aanvalsmachine die in de oefencampagne telkens heel vroeg scoorde, de kansen aaneen reeg en in veel fases ook fraai voetbal liet zien. Daarvoor was de duelkracht te pover, het tempo te laag en de passing bovendien te slordig. Ryan Gravenberch grossierde aanvankelijk in balverlies, de in de basis teruggekeerde Daley Blind was zoekende aan de bal en de nieuwe valse spits Zakaria Labyad speelde ongelukkig.



En toch had Ajax halverwege al op rozen kunnen en misschien wel moeten zitten. Bij één van de eerste acties van Dest speelde hij Dusan Tadic knap vrij. De aanvoerder kon de bal in de vrije lange hoek schuiven maar koos laconiek voor een lobje. Daar had Van Leer wel keurig een antwoord op.