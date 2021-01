Topclubbeul AZ verslikt zich na ongeslagen reeks in FC Utrecht

SamenvattingAZ blijft wisselvallig presteren. Na de fraaie zege in de Kuip tegen Feyenoord (2-3) volgde woensdagavond een matige vertoning tegen FC Utrecht dat zich goed had ingesteld op AZ. De tweede nederlaag van het seizoen werd een feit na een fraaie treffer van afstand van Sander van de Streek (0-1).

Door Nik Kok



Misschien moet AZ overwegen om eens in de Engelse Premier League te gaan spelen, dan spelen ze elke week topwedstrijden tegen betere clubs die zich dan niet ver terug laten zakken om zo een kans te maken tegen de Alkmaarders.



Weer was het niveauverschil met de zondag gewonnen topwedstrijd tegen Feyenoord reusachtig. Waar in de Rotterdamse Kuip nog makkelijk de weg werd gevonden naar het Feyenoord-doel stokte de aanval tegen FC Utrecht veelal in een vroeg stadium. Utrecht-trainer René Hake had zijn team zo geposteerd dat de AZ-spelers die voor de opbouw moeten zorgen ideeëloos bleven rondtikken rond de middenlijn.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het spel van AZ perfect afgesteld is voor topwedstrijden tegen Ajax, PSV en Feyenoord. In die wedstrijden excelleren de beste spelers en wordt gewerkt aan een angstaanjagend goede statistiek getuige de zeven opeenvolgende gewonnen wedstrijden tegen die clubs. Maar de spelers van AZ moeten toch ook bekend zijn met het aloude voetbalcliché dat je kampioen wordt tegen de kleintjes.

Nou is FC Utrecht ook weer geen kleine speler in de eredivisie. De ploeg spiegelt zich graag aan AZ of in elk geval aan hun ambitie om de traditionele top drie aan te vallen. Dat wil nog niet zo lukken dit seizoen gezien de teleurstellende achtste positie op de ranglijst, maar tegenstand bieden aan de huidige nummer vier van Nederland ging zeker niet onaardig.

Intensiteit ontbrak

In Alkmaar ontbrak ook negentig minuten lang de hoge intensiteit waarmee de fraai geboetseerde zeges op Ajax, PSV en Feyenoord werden vormgegeven. In de tweede helft was er wel de eerste echt goed uitgespeelde kans voor Myron Boadu die tegen Feyenoord nog goed was voor twee belangrijke treffers. Zijn inzet werd gekeerd door Eric Oelschlägel die zich tegenwoordig de eerste doelman van FC Utrecht mag noemen.

Even later moest ook AZ-doelman Marco Bizot zich onderscheiden bij een inzet van Gyrano Kerk. Bizot kon de bal ternauwernood slechts met zijn voet keren. Het bleek de voorbode voor de openingstreffer voor Sander van de Streek die schitterend doel trof van afstand na een bijzonder matige pass van AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos.

