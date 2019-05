Topclubs willen garanties voor Jong-teams in eerste divisie

Opinie Sjoerd Mossou: Eindelijk daadkracht bij vergaderge­drocht

7:03 Komend voetbalseizoen degradeert niet alleen de nummer 18 uit de eredivisie maar ook de nummer 17. Het was de bedoeling dat dat pas zou gelden vanaf het seizoen 2020/2021, maar de clubs die uitkomen op het hoogste niveau in Nederland hebben besloten de afgesproken veranderingen nu al in te voeren, een goede zaak vindt verslaggever Sjoerd Mossou.