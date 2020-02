Topper in Alkmaar voor Nijhuis, Kuipers fluit in Almelo

De wedstrijd in het AFAS Stadion in Alkmaar begint zondag om 14.30 uur. Nijhuis kreeg afgelopen weekend ook al een topaffiche toebedeeld. Toen was hij de VAR bij Ajax-PSV. Zondag in Alkmaar wordt de Enschedeër geassisteerd door Angelo Boonman en Rens Bluemink. Martin Pérez is de vierde official in het AFAS Stadion, terwijl Allard Lindhout als VAR fungeert.