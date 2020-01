Topper zonder de topspelers

Ajax en PSV zijn in de Johan Cruijff Arena aan elkaar gewaagd. Beide teams hebben veertien keer gewonnen in dit stadion en bij een zege van Ajax is het onderling resultaat voor de eerste keer in het voordeel van de Amsterdammers.



Dat het bij PSV niet lekker gaat zullen ze in Amsterdam ook hebben meegekregen, maar in de hoofdstad zullen voldoende zorgen zijn over het eigen spel. In de laatste vijf eredivisierondes verzamelden negen teams meer punten dan Ajax (6 punten). Eén van die teams is dus wel PSV. De Eindhovenaren pakten in die periode één punt meer dan de Amsterdammers, namelijk zeven.