Topscorer Cyriel Dessers treurt: ‘Negentien wedstrijden doen we bijna alles goed...’

,,Negentien wedstrijden doen we bijna alles goed. Dan maak je in de finale één foutje en wordt dat gelijk afgestraft. Dat doet heel veel pijn", likte Dessers zijn wonden voor de microfoon van Veronica. Ook de Belgisch-Nigeriaanse spits zelf had het lastig in Tirana, waar hij telkens met het defensieve blok van de Romeinen te maken kreeg. ,,Ik stond vaak tegen drie verdedigers. Als er dan rechte ballen komen zijn ze zo sterk en we hebben de ruimte die erachter lag net niet genoeg kunnen gebruiken. We werden nog een paar keer gevaarlijk, maar het was lastig, ook persoonlijk. Zij waren goed voorbereid en ze haalden goed de ruimte eruit.”