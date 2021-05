Topscorer Giakoumakis hoopt op tweede kans in eredivisie: ‘Deze competitie ligt mij goed’

De 26-jarige Griek speelde dertig wedstrijden. In januari maakte hij tot twee keer toe vier goals in één wedstrijd; tegen ADO Den Haag (1-4) en Vitesse (4-1). Giakoumakis had voor zijn komst naar Venlo pas één keer meer dan tien doelpunten gemaakt in een seizoen: elf in het seizoen 2016/2017 voor de Griekse club Platanias. Giakoumakis gaf na de wedstrijd tegen VVV-Venlo (0-4 nederlaag), waarin hij niet speelde, aan open te staan voor een langer verblijf in de eredivisie. ,,Als er aanbiedingen komen van clubs uit de eredivisie, zal ik daar zeker serieus over nadenken. Ik vind het een mooie competitie en het voetbal hier ligt mij goed.”



De Eredivisie CV besloot onlangs om de topscorersprijs te vernoemen naar Willy van der Kuijlen. Het clubicoon van PSV, met 311 treffers de topscorer aller tijden van de Eredivisie, overleed vorige maand op 74-jarige leeftijd. De trofee is een replica van het standbeeld van ‘Skiete Willy’ dat voor het stadion van PSV staat.