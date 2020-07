TOTO sluit contract met vijf eredivisieclubs

Deze week worden de overeenkomsten met een looptijd van vijf jaar getekend, die de betrokken clubs naar verluidt jaarlijks een bedrag van tussen de twee en drie ton opleveren. De clubs gaan het logo van TOTO op de mouw dragen. Bovendien krijgt TOTO, onderdeel van de Nederlandse loterij, toestemming om gokactiviteiten rond de wedstrijden van de betrokken clubs te ontplooien. TOTO komt een dezer dagen met de details van de deal naar buiten.

Door een vijftal clubs, verspreid over het land, aan zich te binden anticipeert TOTO op het legaliseren van het online gokken op sportwedstrijden in Nederland. Dat kan als de wet kansspelen straks van kracht wordt. Op 19 februari 2019 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel kansspelen. Dat maakt het onder meer mogelijk beter toezicht te houden en belasting te heffen over gokwinsten.

Behandeling van vergunningaanvragen

De verwachting is dat de kansspelautoriteit vanaf 1 januari 2021 start met de behandeling van vergunningaanvragen. De markt voor het legaal online gokken op onder meer sportwedstrijden zou dan op 1 juli 2021 open kunnen gaan. Grote gokbedrijven als Unibet, Bwin en Ladbrokes kunnen dan legaal op de Nederlandse markt gaan opereren, waardoor TOTO zijn monopolie-positie kwijt raakt.

Buitenlandse wedkantoren die online-weddenschappen vanuit Nederland toestaan, krijgen in de huidige situatie boetes opgelegd. Die worden meestal niet betaald en staan in geen verhouding tot wat er aan geld binnenstroomt. Toch is de verwachting dat ze massaal vergunningen zullen aanvragen om legaal op de Nederlandse markt actief te kunnen zijn.

Marktonderzoek

De Nederlandse topclubs wachten met smart op legalisatie op grotere schaal van het online wedden op sportwedstrijden. PSV liet vorig jaar een marktonderzoek uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat de Eindhovense club 1 a 1,5 miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen aan de samenwerking met een legale partner voor het gokken op wedstrijden.

De invoering van de wet kansspelen is al een aantal keer vertraagd. Ook nu ligt er nog geen enkele garantie. De vijf clubs die voor vijf jaar in zee gaan met TOTO kiezen voor zekerheid. Andere clubs moeten wachten op de invoering van de wet en op wat het werkelijk op gaat leveren.

Intussen timmert TOTO behoorlijk aan de weg. Sinds 2009 is het als sponsor verbonden aan de KNVB. Vanaf 2018 is TOTO de naamgever van de KNVB-beker bij de mannen. Dat contract loopt tot 2022. In februari verbond het bedrijf de naam ook aan de beker voor de vrouwen.

Volledig scherm 'Koning TOTO’ Sjaak Swart. © Videostill