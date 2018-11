Trainer Hertha BSC: Oranje komt te snel voor Dilrosun

De 42-jarige Hongaar sprak klare taal over zijn vleugelflitser die in zijn ogen nog niet rijp is voor het Nederlands elftal. ,,Natuurlijk ben ik blij voor hem, maar het gaat allemaal te snel’’, aldus Dardai na de 4-1 nederlaag bij degradatiekandiaat Fortuna Düsseldorf. ,,Hij werd bejubeld na zijn sterke optreden in het begin, maar de laatste tijd is het mager. Hij moet zich verder ontwikkelen. Alleen dribbelen met de linkervoet is niet voldoende.’’

Dilrosun, opgeleid bij Ajax en Manchester City, kende een sterke start in de Bundesliga. Maar volgens zijn trainer is er meer voor nodig voor de Amsterdammer om al voor het grote Oranje in aanmerking te komen. ,,Als hij tot de Kerst zo had gespeeld als in zijn eerste twee, drie wedstrijden, dan oké’’, aldus Dardai. ,,Maar Jeff moet veel dingen veranderen en zich verder ontwikkelen en niet meteen over ik weet niet wat praten. Hij heeft geweldig veel potentie en moet ijverig blijven. Als hij dat doet, kan het wat worden. Maar het was in Düsseldorf en ook in Darmstadt (0-2 zege in de beker, red.) te mager.’’