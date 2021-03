Trainer Ole Tobiasen de laan uitgestuurd bij Almere City

Tobiasen kwam tijdens zijn actieve carrière uit voor onder anderen Heerenveen, Ajax, AZ, Kopenhagen en MVV. Hij speelde zes interlands voor Denemarken. Na jeugdtrainer te zijn geweest bij Roda JC, MVV en NAC was hij van 2016 tot begin 2018 assistent-trainer bij Sparta. In 2019 ging hij aan de slag als hoofdtrainer bij Almere City en stond hij er met zijn ploeg tot enkele wedstrijden geleden nog uitstekend voor. Echter werden vier van de vijf laatste wedstrijden verloren en bivakkeert Almere City op dit moment op de vierde plaats.



Woensdag werd er, nadat zondag al met 0-2 werd verloren van Cambuur, opnieuw niet gewonnen. Volendam was in Almere met 1-2 te sterk. Het contract van Tobias liep aan het einde van dit seizoen af. ,,Na diverse gesprekken tussen spelers, staf en clubleiding is geconstateerd dat het draagvlak voor een verdere samenwerking ontbreekt, waardoor de club onvoldoende vertrouwen heeft in een positief vervolg van het huidige seizoen", laat de club in een verklaring weten.