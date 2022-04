Trainer Paus moet per direct weg bij club op Malta

Poll | Wie wint de TOTO KNVB Beker?

PSV en Ajax treffen elkaar in een uitverkochte Kuip voor de bekerfinale. Het is alweer de vierde ontmoeting tussen beide clubs dit seizoen. PSV won afgelopen zomer ten koste van de rivaal uit Amsterdam de Johan Cruijff Schaal (4-0). Ajax was in beide competitieduels te sterk voor de club uit Eindhoven (5-0 en 1-2). Maar wie wint er vandaag? Stem in onze poll hieronder!

17 april