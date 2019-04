Trainer Pusic: Ik ben enorm trots, maar we moesten van heel diep komen

,,Dit is geweldig‘’, zei Pusic voor de camera van FOX Sports. ,,Ik ben enorm trots op deze jongens. Het is een fantastische prestatie en een fantastische ontlading, maar wat moesten we dit seizoen van heel diep komen. In het begin van het seizoen heb ik echt wel getwijfeld. na twee nederlagen op rij wist ik: we moeten uit een ander vaatje tappen, willen we dit nog omdraaien. Dat is gelukt. Na de winter hebben we gedomineerd en de titel meer dan verdiend. Jammer van vandaag, maar deze 0-0 moest zo zijn. We zijn kampioen! Daar ging het om. Dit is cruciaal voor de ze mensen.”



Of de Kroatische trainer volgend seizoen nog voor de groep staat, is nog maar de vraag. ,,Volgens mijn contract wel. Maar dat moet je aan de verantwoordelijken binnen de club vragen. Er wordt over gepraat. Ik hoor het wel. Vandaag vier ik feest. Wat morgen brengt, zien we dan wel.