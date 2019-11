Trainingskamp Napoli zint coach Ancelotti niet

Voorzitter Aurelio De Laurentiis besloot het team in ‘ritiro’ te laten gaan, waarbij trainers en spelers samen in een hotel verblijven of slapen op het trainingscomplex. Het is een gebruik bij slecht presterende Italiaanse voetbalclubs de afzondering op te zoeken om te trainen en de teamgeest te bevorderen.

De maatregel volgde op de 2-1-nederlaag van zaterdag tegen AS Roma waardoor Napoli naar de zevende plaats in de Serie A zakte. mmHet is een beslissing van de club en we moeten het accepteren. Maar als je vraagt of ik het ermee eens ben, zeg ik nee”, vertelde Ancelotti, een dag voor het duel met Salzburg. De trainer vindt dat zijn ploeg in de competitie de laatste tijd vooral veel pech heeft gehad. ,,We blijven maar de paal en de lat raken en betalen een hoge prijs voor sommige situaties”, vond Ancelotti, die morgen de koppositie in groep E verdedigt.