TransferTalk | Brighton betaalt 35 miljoen voor Braziliaan, Fenerbahçe ziet Valencia vertrekken

Weer tegenval­ler voor Ronald Koeman: Matthijs de Ligt haakt gebles­seerd af bij Oranje

Het Nederlands elftal kan tijdens de Final Four van de Nations League in eigen land niet beschikken over Matthijs de Ligt. De verdediger van Bayern München heeft zaterdag een kuitblessure opgelopen tijdens een training in Zeist. Hij ontbrak zondag al op de training.