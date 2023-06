TransferTalk | FC Twente veegt eerste bod op Cerny van tafel, Cambuur heeft eerste aanwinst binnen

Kunstgras­ver­bod officieel: eredivisie­clubs moeten vanaf 2025 verplicht op natuurgras voetballen

Alle clubs in de eredivisie moeten vanaf het seizoen 2025/2026 op natuurgras voetballen. Dat besluit is maandag genomen door de Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs in de vergadering van vennoten. Vanaf komend seizoen is al een wedstrijdprotocol van kracht, waarin kwalitatieve eisen zijn opgenomen voor zowel natuur-, hybride- als kunstgrasvelden.