Trots FC Twente wacht ook na promotie lange weg richting herstel

FC Twente is de club van Wout Brama, van de club PH uit Almelo, die het clubbelang liet prevaleren boven zijn eigen belang en in Australië zijn koffers pakte op de dag dat FC Twente degradeerde. Zelfs als Cristiano Ronaldo naar Enschede was gekomen, had dat niet zo veel emoties losgemaakt.



Brama maakte het kampioenschap van 2010 mee. Hij voelt zich niet te groot om nu het elftal tegen bijvoorbeeld Jong AZ op sleeptouw te nemen. Brama heeft zich bij FC Twente nooit willen vergelijken met de iconen uit het verleden. De club heeft inderdaad betere spelers gehad. Brama is zeer waarschijnlijk de belangrijkste.



De selectie valt na de promotie uit elkaar, dat is vrijwel zeker. Veel spelers zijn gehuurd of voor een jaar gecontracteerd. Het netwerk van technisch manager Ted van Leeuwen moet worden aangesproken om weer een eredivisie-waardige groep bij elkaar te krijgen. Geld voor grote investeringen is er niet.

De weg is lang en de financiële problemen zijn nog verre van verdwenen. Maar de Veste zit vol en de hele regio staat achter de club. Vermoedelijk omdat FC Twente weer zichzelf is.