‘Trotse’ John Heitinga na vertrek bij Ajax aan de slag bij West Ham United: ‘Blij om hier te zijn’

Oranje Leeuwinnen wel op Wembley, maar niet in de Kuip: ‘Financieel nog niet rond te breien’

Het Nederlands vrouwenelftal wilde de komende Nations League-wedstrijd tegen Engeland graag in de Kuip spelen, maar dat bleek nog onhaalbaar. Bondscoach Andries Jonker zegt dat hij dit verzoek bij de KNVB heeft neergelegd, maar ‘het is helaas financieel nog niet rond te breien’. Het uitduel met Engeland is later dit jaar wel op Wembley, waar zo’n 90.000 mensen in kunnen.