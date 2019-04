Trotse Pierie: ‘Ajax past het beste bij mij in Nederland’

Hij praat nog met een klein voorbehoud. Want zoals Pierie zegt: ,,Ik heb nog niet officieel getekend. En zolang dat nog niet is gebeurd, ben ik nog geen werknemer van Ajax.” Maar dat gaat niet lang meer duren. Pierie zet spoedig zijn handtekening onder een vijfjarig contract in Amsterdam.



,,Ajax is de club in Nederland die het beste bij me past”, zegt Pierie. ,,Als je kijkt naar hun filosofie, naar het type voetbal dat ze spelen. Als het allemaal doorgaat, is dit een uitdaging die ik aan moet gaan. En dan moet ik maar laten zien dat ik bij de beste elf spelers hoor. Zo gaat dat bij een topclub. Je krijgt geen garanties op speeltijd. Het is aan mij de taak om te laten zien wat ik kan. Dat ik ook op dat niveau thuishoor.”



,,Het is natuurlijk heel mooi en ik snap dat er veel aandacht voor is”, vervolgt Pierie. ,,Maar ik ben nu nog speler van Heerenveen. Daar wil ik me in ieder geval nog vier wedstrijden op focussen. Wij willen de play-offs halen. Dan moet er nog wat gebeuren, want momenteel staan wij nog niet op een plek die daar recht op geeft.”