Tukkers maken zich met Oranje Leeuwinnen op voor cruciaal WK-kwalificatieduel

Nederland en Noorwegen gaan in de Intility Arena in Oslo naar alle waarschijnlijkheid uitmaken wie zich rechtstreeks plaatst voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Oranje staat in de kwalificatiegroep van vijf landen aan kop met negentien punten uit zeven duels, de Noorse vrouwen hebben vijftien punten uit zes wedstrijden. Ze spelen eind deze maand eerst nog uit tegen het puntloze Slowakije.

Geen Van der Gragt, Miedema terug

De Oranje Leeuwinnen moeten het in Noorwegen stellen zonder voormalig FC Twente-speelster Stefanie van der Gragt. De verdedigster van FC Barcelona heeft een bovenbeenblessure. Vivianne Miedema keert terug in de selectie, nadat ze de twee WK-kwalificatiewedstrijden in juni tegen Noord-Ierland (5-0) en Slowakije (1-0) had gemist vanwege blessures. De spits van Arsenal, goed voor 50 doelpunten in 63 interlands, is nu weer fit.