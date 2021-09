Turkije ziet kansen tegen Oranje: ‘We hebben de touwtjes in handen’

Column Van Hanegem | Ik snap niet waarom we in dit land gek genoeg vaak een beetje neerbui­gend doen over Bergwijn

5 september Columnist Willem van Hanegem heeft het idee dat Oranje over een bepaalde drempel is. ‘Met vier punten is de start alleszins redelijk en als we de Turken verslaan, weet je dat de volgende wedstrijd in oktober Turkije tegen Noorwegen is, terwijl we zelf Letland kunnen verslaan.’