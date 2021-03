Turkse media snoeihard: ‘Verbaas je niet als Oranje met De Boer als coach WK niet haalt’

Het Nederlands elftal moet na één duel van het kwalificatietoernooi voor het veelbesproken WK in Qatar al vol in de achtervolging. Oranje verloor van Turkije (4-2). De nederlaag verbijsterde niet alleen de fans van het Nederlands elftal, ook de Turkse media wisten gisteravond niet wat ze zagen. Over het optreden van hun eigen land én Oranje.

Het is vandaag een bonte mix van koppen in de Turkse media over het eerste succesje van de Maansterren. Habertürk, Milliyet en Sabah komen superlatieven, chocoladeletters én pagina's tekort om de zege op Oranje in woorden en foto's te vatten.

Van ‘Burak Yilmaz sloopt Nederland’ tot ‘Turkije perst sap uit sinaasappel’. ,,Dit is een historische overwinning”, schreef Habertürk. ,,Vergeet niet dat het Oranje is waartegen we speelden, een gestructureerd elftal. Maar gelukkig beschikt Turkije over een heel goede ploeg, zo bewezen ze tegen Nederland, met een heel goede bondscoach.”

Waar Senol Günes werd bewierookt in de Turkse media, kreeg collega Frank de Boer er flink van langs. ,,Dit elftal bracht geen enkel antwoord op het Turkse elftal. Zo'n ploeg hebben we gedurende lange tijd niet gezien. Verbaas je niet als Oranje zich niet plaatst voor het WK in Qatar, zeker niet met bondscoach De Boer aan het roer.”

Milliyet en Sabah zien in Burak Yilmaz de ‘Held van Istanboel’. ,,De beul van Oranje heeft Nederland gesloopt en een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan onze voetbalgeschiedenis.” Yilmaz, spits van het Franse Lille, scoorde al voor de vijfde keer tegen Oranje, meer dan Cristiano Ronaldo en Jan Koller, die beiden viermaal trefzeker waren tegen Oranje. Hij is na de de Duitse aanvaller Klaus Allofs in 1980 de eerste speler die een hattrick produceert in een ontmoeting met Nederland.

,,We haalden een heel hoog niveau‘’, schreef Sabah. ,,De spelers hebben hun taak perfect uitgevoerd en hierdoor de wedstrijd naar zich toegetrokken. We zijn erin geslaagd om het aanvalsspel van het Nederlands elftal te verstoren. Het enige minpuntje: we hadden geen antwoord op de invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong.‘’

Volledig scherm Uitblinker Burak Yilmaz (l) juicht na de 4-2. © AFP

Bondscoach Günes: ,,Daar moeten we naar kijken.” En Yilmaz zelf: ,,Overall was dit een uitstekend optreden. Nederland zien we toch als onze grootste concurrent. Maar na vanavond ligt onze de focus ligt nu op het duel met Noorwegen.”

Ook de niet-Turkse media ontkwamen niet aan de afgang van Oranje. Het Duitse Kicker sprak van ‘een sensationele start van de WK-kwalificatie in Istanboel’ en de Franse sportkrant L’Équipe is lyrisch over uitblinker Burak Yilmaz. ‘Nederland kreeg een lesje effectiviteit van de nieuwe Turklse held'.

