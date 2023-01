Tussenbalans Excelsior: uiterst tevreden, uitblinkende keeper, maar ook onzekerheid

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer veertien Excelsior.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Excelsior is uiterst tevreden over de prestaties in de eerste seizoenshelft, getuige ook de vroege contractverlenging met coach Marinus Dijkhuizen tot de zomer van 2024. Met het laagste budget van de eredivisie en weinig spelers met ervaring op het hoogste niveau hadden de Rotterdammers op voorhand getekend voor de veertiende plaats. In duels met onder meer Vitesse (3-1 overwinning) en AZ (2-1 zege) toonde Excelsior aan een aanwinst te zijn voor de eredivisie.

Een te naïeve speelstijl, met als gevolg veel tegengoals, liet de spelers van Excelsior echter toch met gemengde gevoelens aan de winterstop beginnen. Vooral in de eerste weken kwam Excelsior in fysiek, technisch en tactisch opzicht tekort. In het nieuwe jaar willen de Rotterdammers een voorbeeld nemen aan Marokko, dat op het WK knokkend een wonder verrichtte: precies wat lijfsbehoud van Excelsior zou zijn.

Wordt het een spannende transferperiode?

Na het aantrekken van Kik Pierie, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Ajax en momenteel met fysieke klachten kampt, mikt Excelsior in principe alleen nog op een nieuwe nummer tien. In die zoektocht is intern de naam van Reuven Niemeijer gevallen, die afgelopen seizoen nog een belangrijke rol vertolkte in de promotiestrijd en een transfervrije overstap naar Brescia verdiende. Van onderhandelingen is op dit moment geen sprake. Voor de linksbackpositie en de voorhoede houdt Excelsior de oren en ogen open. Daar is de bezetting al het gehele seizoen dun.

Volledig scherm Reuven Niemeijer. © Pro Shots / Shane Winsser

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Stijn van Gassel was in de eerste seizoenshelft dé absolute sterkhouder bij Excelsior. Geen keeper in de eredivisie werd vaker op de proef gesteld dan de sluitpost uit Limburg (78 keer). Met zijn sterke optredens onttrok Van Gassel zich regelmatig aan de defensieve malaise van zijn team, maar werd na veertien speelronden al 37 keer gepasseerd. Daar kon Van Gassel echter niet op worden aangekeken, want met zijn reddingen voorkwam hij vaak erger. Wat er ook met Excelsior gebeurt: Van Gassel lijkt na dit seizoen hoe dan ook in de eredivisie te blijven.

Prognose van de eindstand

16e