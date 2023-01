Tussenbalans Sparta: succes kan slapende honden wakker maken in wat nu al geslaagd seizoen lijkt

Bij Sparta hopen ze van niet. Succes kan slapende honden wakker maken en het is niet uit te sluiten dat eerder genoemde uitblinkers op de radar zijn verschenen van hoger aangeslagen clubs. En Sparta is natuurlijk niet in de positie om grote aanbiedingen zomaar af te slaan. Technisch directeur Gerard Nijkamp hoopt de kern van dit team bijeen te houden deze winter en hooguit wat uitgerangeerde spelers te laten vertrekken. Zo ging de niet-spelende publiekslieveling Mario Engels al transfervrij naar Tokyo Verdy in Japan. Met het oog op de toekomst haalde Sparta bij Valencia de Spanjaard Pedro Alemañ (20) weg, maar dé versterking van de winter moet nog komen: een spits achter Lauritsen.

In een soortgelijke rubriek voorafgaand aan het seizoen stond hier de naam van Kitolano. De voormalig Feyenoord-target heeft inmiddels wel laten zien Sparta naar een hoger niveau te trekken. Maar let ook eens op zijn Noorse maatje Lauritsen. Tegelijk met Kitolano kwam hij over van het Noorse Odds BK en in no time groeide de lange spits uit tot eerste keus voorin bij Sparta. De 25-jarige aanvaller heeft zeven keer gescoord en één assist gegeven in vijftien wedstrijden (eredivisie + beker) en is vooral enorm belangrijk in luchtduels. Hij won er 124 in veertien eredivisiewedstrijden en staat daarmee op eenzame hoogte in de competitie. Bas Dost (FC Utrecht) volgt met 62.