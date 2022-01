Tussenbalans Willem II: code rood in Tilburg vlak voor cruciale reeks

Hoe staan de clubs uit de eredivisie er halverwege het seizoen voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Deze week maken we de balans op voor alle achttien clubs, met in deze aflevering Willem II.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Nou, niet bepaald. De Tilburgers veroverden in de eerste zeven wedstrijden niet minder dan zestien punten en stonden zelfs even tweede in de eredivisie. Maar de daaropvolgende elf competitieduels leverden nog maar twee schamele puntjes op, de laatste acht wedstrijden werden allemaal verloren.

Daarnaast rommelt het ook intern: keepers-trainer Harald Wapenaar besloot vorige week om per direct op te stappen. De tussenbalans na die ongekende ineenstorting is dat de geplaagde ploeg van trainer Fred Grim veertiende staat, met nog maar vijf punten meer dan de nummers zestien (nacompetitie) en zeventien (degradatie). Kortom: het is code rood.

Wordt het een spannende transferperiode in Tilburg?

Dat zou het wel moeten worden, ja. Technisch directeur Joris Mathijsen bevestigde onlangs wat iedereen al had geconstateerd: in iedere linie moet er minimaal één echte versterking bij, want het is momenteel gewoon niet goed genoeg. Eigenlijk was het plan om tijdens het trainingskamp van vorige week al één of twee nieuwkomers te presenteren.



Vooralsnog is er echter nog geen enkele speler gehaald en dat is zorgwekkend. Willem II begint de tweede seizoenshelft namelijk met wedstrijden tegen hekkensluiter PEC Zwolle (komende vrijdag), FC Twente en directe concurrenten RKC en Sparta. Meteen een cruciale reeks, een serie duels waarin vers bloed zéér welkom zou zijn.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Dat zou dus eigenlijk een van de nieuwkomers moeten zijn, maar die zijn er - zoals gezegd - nog niet. Wie dan wel? De pas net 19-jarige middenvelder Ringo Meerveld kwam afgelopen zomer over van FC Den Bosch, had even nodig om zich aan te passen, maar liet de laatste weken als basisspeler bij vlagen zijn klasse en potentie zien.



• Prognose eindklassering: Plaats 14.