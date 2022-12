Tussenstanden Keuken Kampioen Divisie | Willem II en NAC Breda openen volle middag

KNVB maakt 8 miljoen winst en ziet ledenaan­tal na corona groeien

De KNVB heeft over afgelopen seizoen bijna 8 miljoen euro winst gemaakt. De Nederlandse voetbalbond hield in de begroting voor het boekjaar 2021-2022 rekening met een verlies van bijna 5 miljoen euro, maar kwam 7,9 miljoen euro in de plus uit. Een jaar eerder (2020-2021) maakte de KNVB 4,3 miljoen euro winst.

