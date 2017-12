TV-kijker Advocaat ziet zwak Sparta vier goals slikken in Groningen

Door Dennis van Bergen



Het gaat te ver om de doelpunten van Lars Veldwijk, Tom van Weert en Ritsu Doan de hoogtepunten van de wedstrijd te noemen, vanmiddag tijdens FC Groningen-Sparta. Daarvoor was het niveau van beide teams te mager. Maar op de zege van de groen/witten viel weinig af te dwingen. Daardoor laat de ploeg van Ernest Faber de gevarenzone voorlopig achter zich en drukt het de Rotterdamse club nog een stuk dieper in degradatiezorgen.



Ook zonder de vorige week na het met 0-7 verlies tegen Feyenoord ontslagen Alex Pastoor maakte Sparta vanmiddag een povere indruk. Waar het evenmin heel overtuigende FC Groningen nog de nodige kansen en mogelijkheden creëerde, met name via Mimoun Mahi, Oussama Idrisi en Lars Veldwijk, lieten de Rotterdammers nagenoeg niets zien. Alleen Loris Brogno, de enige nieuweling ten opzichte van de ploeg die met 0-7 van Feyenoord verloor, deelde in de eerste helft een paar speldenprikjes uit namens het elftal van interim-trainer Dolf Roks. Robert Mühren deed dit na de pauze met een afstandsschotje.



Opnieuw bewees Sparta dat de selectie vooral veel kwantiteit herbergt en te weinig pure kwaliteit. Armetierig was het, onsamenhangend ook. En bij vlagen ronduit beschamend. Bijvoorbeeld hoe makkelijk de goals van Veldwijk en invaller Van Weert werden weggegeven, pal in het hart van de defensie. Om nog maar te zwijgen over de 3-0, door Frederik Holst zelf achter zijn eigen doelman gewerkt. Zelfs de dit seizoen zo verfrissende Deroy Duarte kon in het schrikbarend lege Noord Lease Stadion geen indruk maken op het Rotterdamse middenveld. Slechts doelman Roy Kortsmit haalde een acceptabel niveau in het elftal van Roks.



Beoogd coach Dick Advocaat zal dit voor de televisie thuis eveneens waar hebben genomen. De Hagenaar is nog steeds in gesprek met Sparta en de kans is nog altijd zeer groot dat hij erin stapt bij de rood/witten. Maar de wedstrijd tegen FC Groningen zal voor hem opnieuw een bewijs zijn geweest dat het elftal snel op meerdere posities versterkt moet worden, met name voorin en in de centrale defensie. Het is voor hem een voorwaarde om aan zijn klus te beginnen op Het Kasteel. Vandaag wordt nog geen akkoord verwacht tussen Sparta en Advocaat. Mogelijk gebeurt dit morgen, Eerste Kerstdag. Zodra de Hagenaar 'ja' zegt tegen bestuur en directie van de Rotterdamse club, is hij voor een half jaar trainer van Sparta.