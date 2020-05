Twee stents verhelpen hartproblemen Koeman

Na de fietstocht gisteren voelde hij een drukkende pijn op zijn borst. Met de ambulance werd de bondscoach met spoed naar het AMC-ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Daar werd hij aan het einde van de middag gedotterd. De stents, of veertjes, voorkomen een hartinfarct of worden geplaatst nadat iemand een hartinfarct heeft gekregen.



Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen maakt Koeman het goed en mag hij morgen weer naar huis. De bondscoach vraagt om rust om de gebeurtenissen even te kunnen verwerken, maar de verwachting is dat hij snel weer op de been is.